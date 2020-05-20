В Иркутской области самовыдвиженцам разрешили идти на выборы губернатора

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Законодательное собрание Иркутской области внесло поправки в закон о выборах главы региона, позволяющие гражданам выдвигаться в качестве кандидата в губернаторы в порядке самовыдвижения. Об этом сообщает пресс-служба иркутского парламента.

Самовыдвиженец должен для выдвижения в качестве кандидата на выборы главы региона собрать в свою поддержку подписи в количестве 0,5% от числа избирателей области. 20% из них подлежит обязательной проверке на подлинность.

Кроме того, депутаты увеличили размер избирательного фонда для кандидатов в губернаторы. Раньше он составлял 60 млн руб. и 70 млн руб. для кандидатов, по которым назначено повторное голосование. Теперь сумма выросла вдвое — до 120 и 140 млн руб. соответственно.

Ранее в мае Госдума приняла закон, вносящий изменений в избирательное право. В частности, парламентарии запретили занимать выборные должности осужденным по 50 уголовным статьям. Кроме тяжких и имущественных преступлений среди них есть нарушение порядка во время массовых акций и митингов, применение силы в отношении представителей власти.