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При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных

Десять бойцов вооруженных силу Украины получили ранения при взрыве военного автомобиля в районе Донецка. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на офис прокурора страны.

Инцидент произошел утром 9 июня в Авдеевке. Около 9:30 военный транспорт ехал в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод». Автомобиль «Спартан», который двигался в колонне последним подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

В результате десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

Экс-министр юстиции Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
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Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В конце мая полпред России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что украинская сторона срывает переговоры по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.После этого вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США вести переговоры без российского участия. В понедельник, 8 июня, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что при нынешней ситуации на Украине, Донбасс не вернется в состав страны.

Теги: Украина, Донбасс, взрыв
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