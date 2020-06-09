В МИДе назвали условие заключения с США соглашения по вооружениям

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Соглашение США о контроле над стратегической стабильностью и вооружениями должно учесть интересы национальной безопасности, иначе соглашения не будет. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям, передает «РИА Новости».

«Это должна быть настоящая сделка, стоящее предложение. И такое соглашение должно служить российским интересам нацбезопасности», — пояснил он. Рябков добавил, что США неоднократно нарушали международные соглашения и договоры, и любая договоренность с Соединенными Штатами должна «служить российским интересам национальной безопасности».

«Мы не получали от США никаких определенных предложений о каких-либо будущих возможных соглашениях», — добавил Рябков.

8 июня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли анонсировал переговоры с Россией по контролю над вооружениями в июне.