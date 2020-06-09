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В МИДе назвали условие заключения с США соглашения по вооружениям

Фото: Scott Nelson / Getty Images
Фото: Scott Nelson / Getty Images

Соглашение США о контроле над стратегической стабильностью и вооружениями должно учесть интересы национальной безопасности, иначе соглашения не будет. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям, передает «РИА Новости».

«Это должна быть настоящая сделка, стоящее предложение. И такое соглашение должно служить российским интересам нацбезопасности», — пояснил он. Рябков добавил, что США неоднократно нарушали международные соглашения и договоры, и любая договоренность с Соединенными Штатами должна «служить российским интересам национальной безопасности».

«Мы не получали от США никаких определенных предложений о каких-либо будущих возможных соглашениях», — добавил Рябков.

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Фото: Steve Nesius / Reuters

8 июня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли анонсировал переговоры с Россией по контролю над вооружениями в июне.

В феврале президент Владимир Путин заявил, что разрушающаяся система контроля над вооружениями ставит под угрозу мировую стабильность. Он добавил, что Москва готова к содержательному диалогу с Вашингтоном.

Новый договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге 8 апреля 2010 года. Документ сменил первый договор СНВ, вступивший в действие в 1994 году и истекший в 2009 году. Действующий СНВ-3 истекает в 2021 году, но по согласию сторон он может быть продлен на пять лет.

В августе 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ограничивавшего характеристики производимых ракет. Они объяснили это тем, что Россия разработала ракету 9М729. Москва в свою очередь выступала против развертывания пусковых установок Mk-41 в Румынии.
 

Теги: контроль за оружием, переговоры, США, МИД
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