Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям

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Россия и США обсудят контроль над вооружениями в июне. Об этом сообщил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России [Сергеем] Рябковым о времени и месте проведения переговоров по ядерному оружию в июне», — написал он в Twitter.

Биллингсли добавил, что также пригласил на переговоры Китай, однако пока не ясно, примет ли Пекин предложение.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене. Источник не исключил, что что на переговорах могут обсудить продление нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если России удастся вовлечь Китай.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что разрушающаяся система контроля над вооружениями ставит под угрозу мировую стабильность. Он подчеркнул, что Москва готова к содержательному диалогу с Вашингтоном.