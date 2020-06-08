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Политика ,  
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Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям

Фото: Scott Nelson / Getty Images
Фото: Scott Nelson / Getty Images

Россия и США обсудят контроль над вооружениями в июне. Об этом сообщил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России [Сергеем] Рябковым о времени и месте проведения переговоров по ядерному оружию в июне», — написал он в Twitter.

Биллингсли добавил, что также пригласил на переговоры Китай, однако пока не ясно, примет ли Пекин предложение.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене. Источник не исключил, что что на переговорах могут обсудить продление нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если России удастся вовлечь Китай.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что разрушающаяся система контроля над вооружениями ставит под угрозу мировую стабильность. Он подчеркнул, что Москва готова к содержательному диалогу с Вашингтоном.

Путин и Си Цзиньпин предостерегли от краха контроля над вооружениями
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Си Цзиньпин и Владимир Путин (слева направо)

Тогда же советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в отличие от США и России Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями.

Новый договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге 8 апреля 2010 года. Документ сменил первый договор СНВ, вступивший в действие в 1994 году и истекший в 2009 году. Действующий СНВ-3 истекает в 2021 году, но по согласию сторон он может быть продлен на пять лет.

В августе 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ограничивавшего характеристики производимых ракет. Они объяснили это тем, что Россия разработала ракету 9М729. Москва, в свою очередь, выступала против развертывания пусковых установок Mk-41 в Румынии.
 

Теги: США, Россия, контроль за оружием, переговоры
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