Полиция вывела Михаила Ефремова из дома

Сотрудники полиции вывели из дома актера Михаила Ефремова, который стал участником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, его посадили в служебный автомобиль и увезли. На кадрах, предоставленных сервисом Ruptly видно, как из дома в сопровождении полицейских выводят человека в черной толстовке с капюшоном, очках и маске и сажают в машину.

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