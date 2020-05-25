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Знакомые сообщили подробности о найденной в Москве убитой гражданке Кубы

Гражданка Кубы Лаурен Моралис, чье тело накануне обнаружили около мусорных контейнеров на западе Москвы, приехала в столицу в ноябре 2019 года. Об этом сообщила РБК подруга погибшей.

«Не могу сказать, чем она здесь занималась. Мы из одного района Кубы, знаем друг друга с детства. Очень хорошая девушка из скромной семьи», — сообщила она.

По ее словам, похититель Лаурен отправил по WhatsApp ее друзьям сообщения и фотографии, на которых запечатлен момент пыток над девушкой. Друзья девушки попытались прояснить, что происходит. В ответ поступили сообщения о том, что захватчику девушки нужны деньги — 20 тыс. руб.

«Друзья хотели собрать деньги, просили прислать доказательство, что она жива, голосовое сообщение. Он не хотел этого присылать, потом начал угрожать. И вчера появилась новость, что ее нашли мертвой», — рассказала подруга погибшей.

Друг погибшей Ямпьель Муленс рассказал, что девушка ушли из дома в среду, 20 мая, после чего она перестала выходить на связь.

«В пятницу с ее телефона начали приходить сообщения с требованием выслать 30 тыс. руб. Но преступник не хотел предоставить доказательства, что она жива, что он ее сразу не убил», — рассказал Муленс. «Понимаю, что вы сливаетесь. Вы ее никогда не найдете, тем более меня. Я ложусь спать, а когда проснусь, хочу увидеть деньги. Если их не будет, я ее продам», — процитировал Муленс сообщение из мессенджера.

Обнаженное тело 22-летней гражданки Кубы накануне обнаружили на улице Кастанаевской, в районе Фили-Давыдково. При себе у погибшей был найден паспорт, что позволило установить ее личность. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, девушка могла погибнуть от удушения.

Теги: Куба, Москва, труп, убийство, новости РБК
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