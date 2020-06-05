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Появилось видео с места взрыва в жилом доме на юге Москвы

В паблике района Чертаново в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места взрыва в девятиэтажном жилом доме на юге столицы.

На ролике видно, что из квартиры, где произошел взрыв, идет сильный дым, на месте работают пожарные. На видео также видно, что на место происшествия приехала машина Следственного комитета.

При взрыве в жилом доме в Москве погиб человек
Общество
Фото: Vanya Bocharov / VK

Ранее источник ТАСС сообщил, что в жилом доме № 7, корпус 3, на ул. Дорожной произошел взрыв бытового газа. Собеседник агентства уточнил, что одного человека спасли и один человек погиб, взрывом выбило окна на четвертом и пятом этажах здания.

В Главном управлении МЧС по Москве РБК сообщили о пожаре в одной из квартир указанного дома, в результате которого погиб один житель. Общая площадь пожара составила около 30 кв. м. В МЧС также сообщили, что еще одного человека спасли, его передали медицинским работникам. Причины возгорания уточняются.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК РФ по Москве.

Теги: взрыв газа, Москва
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