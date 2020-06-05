Появилось видео с места взрыва в жилом доме на юге Москвы

В паблике района Чертаново в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места взрыва в девятиэтажном жилом доме на юге столицы.

На ролике видно, что из квартиры, где произошел взрыв, идет сильный дым, на месте работают пожарные. На видео также видно, что на место происшествия приехала машина Следственного комитета.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в жилом доме № 7, корпус 3, на ул. Дорожной произошел взрыв бытового газа. Собеседник агентства уточнил, что одного человека спасли и один человек погиб, взрывом выбило окна на четвертом и пятом этажах здания.