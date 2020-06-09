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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье зафиксировали рекорд по числу выписанных после COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Подмосковье 641 пациент завершил лечение от COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекцией 12 тыс. 672 заболевших.

Это рекордное число выздоровевших за сутки в регионе, следует из данных на сайте федерального оперативного штаба. Днем ранее, 8 июня, штаб сообщил о 569 выписавшихся после COVID-19. Предыдущие «пики» по числу выздоровевших были зафиксированы 4 июня (566 выписанных пациентов) и 29 мая (490).

В столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5390 пациентов, сообщили в московском оперативном штабе. Общее число тех, кто выздоровел после инфекции в Москве, выросло до 109 тыс. человек.

График снятия ограничений в Москве. Главное
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Фото: Александр Земляниченко / AP

С начала июня власти Москвы и Московской области постепенно смягчают ограничения, введенные из-за пандемии. Так, в Подмосковье уже отменили пропускной режим и разрешили работу мелких предприятий, оказывающих индивидуальные услуги населению, в том числе работу салонов красоты и химчисток.

В столице пропускная система и режим самоизоляции не действуют с 9 июня, с этого же дня разрешено возобновить работу парикмахерским, ветклиникам и фотоателье. Также к работе вернутся научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии, а театры и цирки смогут начать репетиции. Другие ограничения власти планируют снимать позже и поэтапно.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Подмосковье, COVID-19
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