В Подмосковье зафиксировали рекорд по числу выписанных после COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Подмосковье 641 пациент завершил лечение от COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекцией 12 тыс. 672 заболевших.

Это рекордное число выздоровевших за сутки в регионе, следует из данных на сайте федерального оперативного штаба. Днем ранее, 8 июня, штаб сообщил о 569 выписавшихся после COVID-19. Предыдущие «пики» по числу выздоровевших были зафиксированы 4 июня (566 выписанных пациентов) и 29 мая (490).

В столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5390 пациентов, сообщили в московском оперативном штабе. Общее число тех, кто выздоровел после инфекции в Москве, выросло до 109 тыс. человек.

С начала июня власти Москвы и Московской области постепенно смягчают ограничения, введенные из-за пандемии. Так, в Подмосковье уже отменили пропускной режим и разрешили работу мелких предприятий, оказывающих индивидуальные услуги населению, в том числе работу салонов красоты и химчисток.