Городской совет Миннеаполиса предложил расформировать местную полицию

13 членов совета избираются в городских округах, а потом избирают своего президента. 12 членов принадлежат к Демократической фермерско-трудовой партии Миннесоты (Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party), аффилированной с Демократической партией. В 2016 году на президентских выборах Миннесота проголосовала за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Формальное решение о роспуске или реформе городского полицейского управления еще не принято. Мэр заявил, что не одобряет это намерение. «Я буду неустанно работать с шефом Арредондо и обществом над глубокой структурной реформой и решением проблемы системного расизма в полицейской культуре <...> Но я не поддерживаю упразднение департамента полиции Миннеаполиса», — заявил Джейкоб Фрай, избранный мэром в 2017 году и также представляющий Демократическую фермерско-трудовую партию. Его слова на митинге встретили неодобрительно.

Медария Арредондо — начальник полиции Миннеаполиса с 2017 года, был утвержден на этом посту по предложению мэра и стал первым чернокожим во главе полиции города. Свою карьеру он начал в 1989 году. В 2007 году он и еще четыре чернокожих офицера подали иск против департамента за расовую дискриминацию, которой они подверглись во время службы. По заявлениям Арредондо и его соратников, к ним применялись более строгие меры наказания. Дело было улажено в 2009 году — в досудебном порядке власти выплатили истцам компенсацию $800 тыс. Полиция предложение городского совета пока никак не комментировала.

Как обойтись без полиции

Как следует из выступления одного из членов городского совета Филиппа Канингема, полностью отказываться от полиции в совете не намерены, однако с полицейских нужно снять множество функций и выделяемых на их осуществление средств. Полиция — это не то ведомство, которое должно отвечать за множество таких проблем, как кризисы у психически нездоровых людей, звонки по поводу домашнего насилия или передозировка наркотиками, считает Каннингем. «Так не получится, что вам внезапно завтра будет уже не к кому обратиться за помощью. Будет проведена тщательная работа», — пообещал он. Что может заменить звонок по экстренному номеру 911, он не сказал. А чтобы понизить финансирование, вопрос придется вынести на всеобщее голосование.

Общественные объединения Миннеаполиса не первый год выступают за роспуск полицейского департамента. Основные сторонники этого шага — объединения Black Visions и Reclaim the Block. Последнее на своем сайте опубликовало план действий, которые предлагает предпринять, лишив полицию средств и направив их другим организациям. «Мы уверены, что здоровье и безопасность существуют без какой-либо полиции», — утверждают в группе.

Recklaim the Block с 2018 года призывает своих сторонников выступать против увеличения бюджета полицейского департамента, предлагает лишить полицию $45 млн, а также при любой возможности выступать за увеличение выделения средств различным некоммерческим организациям, которые на районном уровне занимаются теми же вопросами, что и полиция. Объединение подготовило отчет о деятельности городского полицейского департамента за 150 лет и пришло к выводу, что проблемы общества тот решал неэффективно.

В разработанном организацией плане говорится, что процесс избавления должен быть долгим, его главная идея — наделение местных районных организаций и объединений полномочиями и средствами для решения социальных проблем. Вместо незнакомцев с оружием их должны решать знакомые с ними местные жители, полагают в Reclaim the Block. В организации признают, что с различными серьезными преступлениями, вроде вооруженных ограблений и убийств, должна иметь дело подготовленная сила, и допускают сохранение немногочисленного полицейского подразделения. Противникам реформы авторы отвечают, что полиция как институт существует около двух веков, а американское общество привыкло к масштабным изменениям, вроде отмены рабства или введения 40-часовой рабочей недели.

Альтернативы реформе ее сторонники не видят. «У нас есть гражданский контроль, нательные камеры [на полицейских], черный шеф полиции, но мы до сих пор видим, как чернокожих убивают и подавляют слезоточивым газом», — утверждает представительница Black Vision Collective Миски Нур.

Сторонники постепенного перераспределения средств есть и в других городах. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, сообщает Reuters, представители местных властей тоже высказываются в поддержку изменения финансирования и, как следствие, функций полиции. Конгрессмены от Демократической партии в понедельник собираются представить свой проект реформы, например запретить полицейским применять удушающие приемы и сделать обязательной по всей стране использование офицерами нательных камер, пишет Reuters.