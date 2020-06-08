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Более 100 постояльцев дома престарелых под Воронежем заразились COVID-19

Бюджетное учреждение Воронежской области «Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Бюджетное учреждение Воронежской области «Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Фото: di-ramon.e-gov36.ru)

В Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов Воронежской области выявили коронавирус более чем у 100 человек. Об этом сообщила областная администрация.

«COVID-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников», — говорится в сообщении.

Региональные власти уточнили, что 20 человек госпитализированы, их жизни на текущий момент ничего не угрожает. У остальных заболевание протекает в бессимптомной форме. Проживающие в интернате находятся в изолированной зоне, а работники лечатся на дому.

Дом-интернат обеспечили необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты, едой. Питание организовано в комнатах. Во всей организации проводят тотальную дезинфекцию, измеряют температуру у проживающих и сотрудников.

Власти отметили, что всего в регионе за сутки выявили 228 новых заболевших. Всего в области, по данным оперативного штаба, зафиксировали 3065 инфицированных, из них 1699 человек уже выздоровели, 16 умерли.

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В начале мая в пансионате для престарелых «Доверие» в Якутске зафиксировали 17 случаев коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре после проверки пришли к выводу, что к заражению привело несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

12 мая в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов Смоленской области выявили 120 зараженных коронавирусом, среди которых были 22 сотрудника, 94 проживающих, четыре волонтера.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Воронежская область, пациенты, дом престарелых, заражение, коронавирус
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