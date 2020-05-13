Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

Сергей Собянин (в центре) (Фото: Денис Гришкин / mos.ru)

В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Соцработники, которые выезжают на дом и работают в стационарах, получат надбавку в размере 25 тыс. руб. «Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев — с 15 апреля по 15 июля 2020 года — в дополнение к федеральным», — отмечается в сообщении.

Сумма дополнительных выплат врачам, работающим в интернатах и домах престарелых, составит 46 тыс. руб. в месяц.

Ранее в мае мэр столицы утвердил дополнительные выплаты для лаборантов, сотрудников поликлиник и служб скорой помощи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.