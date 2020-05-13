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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

Сергей Собянин (в центре)
Сергей Собянин (в центре) (Фото: Денис Гришкин / mos.ru)

В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Соцработники, которые выезжают на дом и работают в стационарах, получат надбавку в размере 25 тыс. руб. «Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев — с 15 апреля по 15 июля 2020 года — в дополнение к федеральным», — отмечается в сообщении.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сумма дополнительных выплат врачам, работающим в интернатах и домах престарелых, составит 46 тыс. руб. в месяц.

Ранее в мае мэр столицы утвердил дополнительные выплаты для лаборантов, сотрудников поликлиник и служб скорой помощи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

В апреле президент России Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19. Выплаты врачам составляют 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс., для младшего медперсонала — 25 тыс. Размер надбавок врачам скорой помощи определен в 50 тыс. руб. ежемесячно, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин должны получать по 25 тыс. руб.

Теги: Сергей Собянин, Москва, соцработники, коронавирус
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