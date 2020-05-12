В смоленском доме для престарелых 120 человек заразились коронавирусом

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Смоленской области, в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, нашли 120 зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации области.

«Положительные результаты обнаружены у 120 человек, среди которых 22 сотрудника, 94 проживающих, четыре волонтера», — заявила заместитель губернатора региона Полина Хомайко. По ее словам, заболевшие находятся в стабильном состоянии.

Хомайко уточнила, что первоначально COVID-19 нашли у двух сотрудников учреждения, после чего власти начали проверять на коронавирус всех проживающих в доме престарелых и тех, кто с ними работает. Сейчас в интернате продолжают работу 27 сотрудников, чьи тесты показали отрицательный результат.

Всех проживающих расселили в разные зоны, изолировав заболевших от тех, чьи результаты были отрицательными.