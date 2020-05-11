В доме для престарелых в Якутске обнаружили очаг коронавируса

В пансионате для престарелых «Доверие» в Якутске выявили восемь случаев заражения коронавирусом, после проверки материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).

Ранее среди проживающих в пансионате выявили один случай заражения. После этого управление Роспотребнадзора по региону 2 мая провело внеплановую выездную проверку, согласованную с прокуратурой Якутии.

В период со 2 по 10 мая в пансионате коронавирусом заболели еще восемь человек, всех госпитализировали в инфекционную больницу.

По результатам проверки в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что к заражению в пансионате «Доверие» привело несоблюдение противоэпидемических мероприятий.