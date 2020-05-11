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В доме для престарелых в Якутске обнаружили очаг коронавируса

В пансионате для престарелых «Доверие» в Якутске выявили восемь случаев заражения коронавирусом, после проверки материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).

Ранее среди проживающих в пансионате выявили один случай заражения. После этого управление Роспотребнадзора по региону 2 мая провело внеплановую выездную проверку, согласованную с прокуратурой Якутии.

В период со 2 по 10 мая в пансионате коронавирусом заболели еще восемь человек, всех госпитализировали в инфекционную больницу.

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По результатам проверки в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что к заражению в пансионате «Доверие» привело несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

Специалисты управления Роспотребнадзора составили в отношении индивидуального предпринимателя два административных материала по ч. 2 ст. 6.3. (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 6.6. КоАП (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП передан на рассмотрение в Якутский городской суд.

Также предпринимателю выдали предписание о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий и устранении выявленных нарушений.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Якутии зафиксировали 510 случаев заражения коронавирусом, 106 человек выздоровели, четверо скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Якутия, коронавирус, дом престарелых
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