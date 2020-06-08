Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В базе будут указаны Ф.И.О. граждан, номера СНИЛС и ИНН, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение.

«Целью формирования и ведения федерального регистра сведений о населении является создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность», — говорится в законе.

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