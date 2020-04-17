ФНС предложила отображать доходы семей в специальном регистре

Их можно будет определить на основе сведений из единого реестра данных о россиянах. По словам замруководителя ФНС, «можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги»

Доходы россиян можно будет рассчитать на основании данных о каждом гражданине, которые будут вноситься в специальный регистр. Создание такого регистра сейчас обсуждает Госдума. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталий Колесников на заседании комитета Думы, передает «Интерфакс».

По словам Колесникова, сейчас в России «нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». Однако, пояснил замруководителя ФНС, доход семьи можно будет рассчитать, используя данные о семейных связях из единого регистра. «<...> можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», — отметил Колесников.

В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.

В регистр войдут, например, фамилия, имя и отчество человека, его пол, возраст, реквизиты документов, удостоверяющих личность, а также информация о его семейном положении и родственных связях.