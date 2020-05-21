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В Думе рассказали о доступе спецслужб к новому реестру данных о россиянах

К единому регистру данных о россиянах смогут обращаться спецслужбы в случае необходимости. Об этом заявил глава думского комитета по СМИ Александр Хинштнейн, комментируя принятый в третьем чтении законопроект
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

«Можно ли будет использовать эту информацию в том числе для наведения справок? Безусловно. Спецслужбы тоже смогут обращаться за этой информацией. У силовых ведомств должен быть к этому доступ, не вижу в этом ничего дурного», — заявил РБК глава думского комитета по СМИ, экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в ответ на вопрос, будут ли спецслужбы иметь возможность обратиться к создаваемому единому регистру данных о россиянах в случае необходимости.

Он подчеркнул, что значительная часть базы формируется за счет силовых ведомств, в частности, МВД и Минобороны. Хинштейн, впрочем, добавил, что силовики и сейчас имеют доступ к данным о россиянах. Но вопрос использования реестра силовиками пока не регламентирован и будет дополнительно прописываться во внутренних документах, отметил парламентарий.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

К регистру, по словам депутата, будет разный уровень доступа — каждое из 12 ведомств-субъектов, поставляющих информацию в регистр, будет иметь доступ только к своей части. «Условно говоря, сотрудник Пенсионного фонда не сможет зайти посмотреть сведения о человеке, которые не касаются его компетенции», — пояснил он.

Будут в регистре и закрытые части, в которых планируется хранить данные лиц под госзащитой и госохраной — за этот раздел будут отвечать только сотрудники спецслужб.

Вести единую базу данных будут сотрудники ФНС, непосредственно отвечающие за сопровождение этого регистра, пояснил Хинштейн. Он напомнил, что создан отдельный центр обработки данных в удаленном доступе за пределами Москвы, в городе Городец Нижегородской области. «Там будет обеспечена необходимая инфраструктура с точки зрения безопасности, там находятся в том числе действующие сотрудники спецслужб. Система будет в первую очередь тестироваться уполномоченными структурами, отвечающими за информационную безопасность, то есть ФСБ», — продолжает Хинштейн.

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Цель законопроекта — создание масштабного массива данных для стратегического, экономического и социального планирования. «Сегодня никто не может сказать, сколько будет призывников в Нижегородской области через 18 лет. Сейчас на этот вопрос никто не ответит. А зайдя в базу единого регистра, это можно выяснить за несколько секунд», — объяснил депутат.

В четверг Дума приняла в третьем чтении законопроект о создании единого реестра данных о россиянах.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: спецслужбы, Дума, большие данные
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