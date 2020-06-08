В Подмосковье за сутки подтвердили 751 новый случай COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Подмосковье подтвердили 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

До этого, 7 июня, в Подмосковье за сутки выявили 754 новых случая, днем раньше — 758.

К 8 июня с начала эпидемии COVID-19 в регионе заразились 44 тыс. человек, выздоровели 12 тыс. человек. Еще 578 человек умерли.

В Московской области с 23 мая отменили систему пропусков, а с 3 июня разрешили работать предприятиям, которые оказывают индивидуальные услуги жителям (салонам красоты, химчисткам, саунам и соляриям площадью до 400 кв. м).