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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье за сутки подтвердили 751 новый случай COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Подмосковье подтвердили 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

До этого, 7 июня, в Подмосковье за сутки выявили 754 новых случая, днем раньше — 758.

К 8 июня с начала эпидемии COVID-19 в регионе заразились 44 тыс. человек, выздоровели 12 тыс. человек. Еще 578 человек умерли.

Воробьев назвал условия открытия школ и торговых центров в Подмосковье
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области с 23 мая отменили систему пропусков, а с 3 июня разрешили работать предприятиям, которые оказывают индивидуальные услуги жителям (салонам красоты, химчисткам, саунам и соляриям площадью до 400 кв. м).

В пятницу, 5 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что ситуация с коронавирусом в регионе пока не дает еще больше смягчить режим ограничений. По его словам, коэффициент распространения COVID-19 пока не позволяет открыть торговые центры или ввести еще какие-либо послабления.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Подмосковье, коронавирус
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