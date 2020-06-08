Из-за паводков в трех районах Красноярского края объявили режим ЧС

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае в районах Партизанский, Манский и Ермаковский ввели режим ЧС из-за подъема воды в реках после выпадения обильных осадков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Всего подтопление зафиксировали в четырех районах края: Манском, Партизанском, Ермаковском и Курагинском. Паводки повредили три автомобильных моста, подтоплены два участка дорог, общей протяженностью 400 м, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами.

По данным агентства, власти подготовили четыре пункта временного размещения. Сейчас в них эвакуировали пять человек, из них двое — дети.

Накануне сильные дожди частично разрушили два моста в регионе. Пострадали автомобильный мост в Партизанском районе на 65-м км дороги Партизанское — Мина и мост на 50-м км этой же дороги.