Дожди разрушили два автомобильных моста в Красноярском крае

В Партизанском районе Красноярского края на 65-м километре дороги Партизанское — Мина из-за сильных дождей частично разрушился автомобильный мост. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Кроме того, как передает местный портал «Городские новости», на 50-м километре этой же дороги подмыло и второй мост.

Из-за разрушения моста через реку Малый Кой нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами — поселками Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана. Проехать туда теперь можно через Манский район.

В МВД сообщили, что сводный отряд полиции дежурит на автодорогах в Партизанском и Манском районах из-за непростой паводковой ситуации в регионе. В двух поселках накануне произошло подтопление домов.

По информации регионального управления МЧС, утром 7 июня из-за обильных осадков и последующего паводка произошел подъем воды в реке Сейба в Курагинском районе края.