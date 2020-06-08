Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Беспорядки в городах США. Главное Общество, 10:04 Чемпион НБА заявил о нежелании нескольких игроков лиги доиграть сезон Спорт, 10:01 Центробежная сила: как пандемия подстегнула индивидуальное строительство Pro, 09:58 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 09:54 «РИА Новости» узнали о возобновлении Россией производства ракет «Рокот» Общество, 09:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня Общество, 09:46 Федерация фигурного катания утвердила переход Трусовой в группу Плющенко Спорт, 09:40 Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле Общество, 09:38 Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 09:25 Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 Общество, 09:24 Онищенко напомнил о вредных свойствах антисептиков Общество, 09:18 «На восстановление спроса уйдут годы» — основатель Nordic Business Forum Pro, 09:01 РПЛ будет засчитывать техническое поражение за неявку из-за коронавируса Спорт, 08:53 Украинские военные эксперты назвали способ США нанести удар по Сибири Общество, 08:50
Новости без коронавируса ,  
0 

«РИА Новости» узнали о возобновлении Россией производства ракет «Рокот»

Ракета «Рокот»
Ракета «Рокот» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Российский Центр М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») возобновит изготовление легких конверсионных ракет «Рокот». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, Минобороны и Центр Хруничева уже подписали контракт, новая ракета получила название «Рокот-М». Она будет изготовлена на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). Как уточняют «РИА Новости», создание ракет обойдется в 3,4 млрд руб.

Ранее система управления для «Рокота» производилась в Харькове, после 2014 года Украина прекратила поставки, поясняет агентство.

«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора
Технологии и медиа

Ракета-носитель «Рокот» предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 т на низкие околоземные орбиты. «Рокот» состоит из трех ступеней. Первые две ступени представляют собой блок ускорителей стратегической ракеты РС-18 (СС-19). В качестве третьей ступени используется новый разгонный блок «Бриз-КМ». Стартовая масса «Рокота» более 100 т. Для коммерческих пусков «Рокот» используется с 2000 года.

В августе 2019 года Минобороны России провело успешный пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома в Плесецке, а затем объявило о выводе этой модели из эксплуатации из-за планов использовать в будущем модернизированные ракеты этого типа.

Теги: ракеты, «Роскосмос», Украина
Материалы по теме
«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора
Технологии и медиа
«Роскосмос» не исключил полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска
Технологии и медиа
В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter