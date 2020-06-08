«РИА Новости» узнали о возобновлении Россией производства ракет «Рокот»

Ракета «Рокот» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Российский Центр М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») возобновит изготовление легких конверсионных ракет «Рокот». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, Минобороны и Центр Хруничева уже подписали контракт, новая ракета получила название «Рокот-М». Она будет изготовлена на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). Как уточняют «РИА Новости», создание ракет обойдется в 3,4 млрд руб.

Ранее система управления для «Рокота» производилась в Харькове, после 2014 года Украина прекратила поставки, поясняет агентство.

Ракета-носитель «Рокот» предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 т на низкие околоземные орбиты. «Рокот» состоит из трех ступеней. Первые две ступени представляют собой блок ускорителей стратегической ракеты РС-18 (СС-19). В качестве третьей ступени используется новый разгонный блок «Бриз-КМ». Стартовая масса «Рокота» более 100 т. Для коммерческих пусков «Рокот» используется с 2000 года.