Минобороны после пуска «Рокота» объявило о выводе ракеты из эксплуатации

Минобороны после пуска «Рокота» объявило о выводе ракеты из эксплуатации

Минобороны России провело успешный пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома в Плесецке, а затем объявило о выводе этой модели из эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Пуск ракеты был проведен в 17:00 мск с третьей пусковой установки. В 17:05 головная часть ракеты штатно отделилась от второй ступени «Рокота». Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, ракета успешно вывела на орбиту военный спутник.

После запуска «Рокота» Минобороны объявило о завершении эксплуатации этой модели. Данный пуск стал последним в интересах ведомства. «Еще один пуск планируется провести в интересах «Роскосмоса», — сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук. Эксплуатация «Рокота» прекращается из-за планов использовать в будущем модернизированные ракеты этого типа, добавил он.

«Рокот» используется для коммерческих запусков с 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

В апреле текущего года с космодрома Плесецк ракета «Рокот» вывела на орбиту спутник Sentinel-3B. Вместе со спутником Sentinel-3A он участвует в программе мониторинга состояния окружающей среды.