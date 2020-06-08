Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Правоохранительные органы совместно с бойцами Росгвардии задержали в Красноярске троих подозреваемых в нападении на инкассаторов. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД России.

По данным ведомства, задержанными оказались трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения.

Следственной частью МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК России «Разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нападение на инкассаторов произошло 30 мая в кировском районе Красноярска. Как сообщал портал NGS24.RU, неизвестные совершили нападение возле отделения Сбербанка на улице Щорса. В результате двое сотрудников службы получили ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК России («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».).