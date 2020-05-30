В Красноярске возбудили уголовное дело из-за нападения на инкассаторов

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестных на инкассаторов в Кировском районе Красноярска. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

«При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь», — уточняется в сообщении. Нападение произошло на улице Щорса.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В данный момент полиция разыскивает злоумышленников, введен специальный план по задержанию нападавших.

Утром 30 мая вооруженные грабители напали на служебную машину инкассации у отделения Сбербанка. Пострадали двое инкассаторов, которым стреляли по ногам, сейчас они прооперированы и находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По тревоге были подняты все оперативные службы муниципального управления МВД России «Красноярское», к ним подключились сотрудники регионального управления уголовного розыска МВД.