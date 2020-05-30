Появилось видео нападения на инкассаторов в Красноярске

В соцсетях появилось видео, на котором показан момент нападения на инкассаторов в Красноярске. Ролик опубликовали в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что нападавших было двое. Они были одеты в куртки с капюшонами, а на лицах у них были защитные маски. Мужчины напали на инкассаторов, когда те доставали сумку с деньгами из машины.

В руках одного из нападавших видно оружие. После того как нападавшие забрали сумку, они сели в автомобиль и уехали. Согласно видео, инцидент произошел возле отделения Сбербанка.

По данным главка МВД по Красноярскому краю, в результате нападения двое инкассаторов получили ранения, их госпитализировали. В пресс-службе регионального минздрава ТАСС рассказали, что инкассаторов прооперировали, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.