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Появилось видео нападения на инкассаторов в Красноярске

В соцсетях появилось видео, на котором показан момент нападения на инкассаторов в Красноярске. Ролик опубликовали в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что нападавших было двое. Они были одеты в куртки с капюшонами, а на лицах у них были защитные маски. Мужчины напали на инкассаторов, когда те доставали сумку с деньгами из машины.

В руках одного из нападавших видно оружие. После того как нападавшие забрали сумку, они сели в автомобиль и уехали. Согласно видео, инцидент произошел возле отделения Сбербанка.

По данным главка МВД по Красноярскому краю, в результате нападения двое инкассаторов получили ранения, их госпитализировали. В пресс-службе регионального минздрава ТАСС рассказали, что инкассаторов прооперировали, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Для поимки подозреваемых по тревоге подняли все оперативные службы. В главке МВД отметили, что нападавшие могли скрыться на автомобиле либо Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover.

Теги: Красноярск, инкассаторы, нападение
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