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В Красноярске два инкассатора пострадали при нападении на их машину

В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов, в результате чего пострадали два сотрудника службы. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Раненых инкассаторов госпитализировали. Сотрудники полиции разыскивают причастных к нападению. По тревоге подняли все оперативные службы межмуниципального управления МВД «Красноярское».

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К ним также подключились сотрудники регионального управления уголовного розыска МВД. Ориентировки передали на все посты и ближайшие районы Красноярского края.

По данным ведомства, подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover.

ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава Красноярского края, что раненых инкассаторов прооперировали, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данным портала NGS24.RU, нападение произошло возле отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске.

Теги: инкассаторы, нападение, Красноярск
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