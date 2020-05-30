В Красноярске два инкассатора пострадали при нападении на их машину

В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов, в результате чего пострадали два сотрудника службы. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Раненых инкассаторов госпитализировали. Сотрудники полиции разыскивают причастных к нападению. По тревоге подняли все оперативные службы межмуниципального управления МВД «Красноярское».

К ним также подключились сотрудники регионального управления уголовного розыска МВД. Ориентировки передали на все посты и ближайшие районы Красноярского края.

По данным ведомства, подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover.