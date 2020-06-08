Посол России объяснил пандемией приостановку проекта «Росатома» в Боливии

Строительство центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) Росатома в Боливии было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил «РИА Новости» посол России в Боливии Владимир Спринчан.

«На объект завезено оборудование, достаточно сильно продвинулось строительство, но сейчас из-за пандемии все приостановилось, проект заморожен, поскольку в стране работы ведутся только в остро необходимых сферах производствах», — сообщил Спринчан.

По его словам, правительство латиноамериканской страны позитивно настроено на продолжение работы с Россией.

«Назначен новый директор Агентства ядерной энергии Боливии, который настроен в отношении проекта очень позитивно, — сказал дипломат.