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Пандемия коронавируса ,  
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Посол России объяснил пандемией приостановку проекта «Росатома» в Боливии

Строительство центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) Росатома в Боливии было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил «РИА Новости» посол России в Боливии Владимир Спринчан.

«На объект завезено оборудование, достаточно сильно продвинулось строительство, но сейчас из-за пандемии все приостановилось, проект заморожен, поскольку в стране работы ведутся только в остро необходимых сферах производствах», — сообщил Спринчан.

По его словам, правительство латиноамериканской страны позитивно настроено на продолжение работы с Россией.

«Назначен новый директор Агентства ядерной энергии Боливии, который настроен в отношении проекта очень позитивно, — сказал дипломат.

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Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В середине февраля издание El Deber сообщило о приостановке строительства ядерного центра в городе Эль-Альто, реализуемого совместно с «Росатомом». Отмечалось, что причиной тому послужили претензии нынешних властей Боливии к бывшему президенту Эво Моралесу, который выделил на строительство ядерного центра $351 млн без согласования с парламентом. Как заявлял глава энергетического агентства страны Хуан Альфредо Ромеро, дальнейшую судьбу проекта должны определить парламент страны и генеральная прокуратура.

Впоследствии Моралес заявил, что для вложения инвестиций в совместный проект с «Росатомом» не требовалось одобрения парламента литаноамериканской страны. 

В «Росатоме», комментируя сообщения о приостановке проекта, заявили, что не получали официального уведомления от боливийских властей. Там указали, что строительство центра продолжается.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Боливия, «Росатом», пандемия, коронавирус
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