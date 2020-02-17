Моралес разъяснил ситуацию с блокировкой проекта «Росатома» в Боливии

По словам бывшего президента страны, финансирование строительства не требовало одобрения парламента

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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что инвестиции в совместное с «Росатомом» строительство центра ядерных исследований и технологий не требовало одобрения парламента. Между тем местные власти утверждают, что именно отсутствие согласия законодателей стало основной причиной претензий со стороны местной прокуратуры.

В своем Twitter Моралес подверг критике действия новых боливийских властей. По его словам, помимо прекращения строительства Центра ядерных исследований были фактически парализованы работы по созданию завода мочевины, строительству линии городской электрички в городе Кочабамба.

«Они выгнали кубинских врачей и в больницах возникли проблемы в отделениях интенсивной терапии. За тримесяца они разрушили все, что мы построили в единстве с боливийским народом во время нашего правительства», - заявил Моралес.

По мнению бывшего президента Боливии, у новых властей страны есть стремление закрыть все социальные программы и отдать здравоохранение и образование в частные руки.

На прошлой неделе боливийские СМИ со ссылкой на главу энергетического агентства страны Хуана Альфредо Ромеро сообщили, что власти республики приостановили строительство ядерного центра в городе Эль-Альто, в котором участвовал «Росатом». По данным издания El Deber, приостановка связана с претензиями нынешних властей Боливии к прежнему президенту Эво Моралесу. Он выделил на строительство ядерного центра $351 млн без согласования с парламентом.

В «Росатоме», комментируя эти сообщения, заявили, что не получали официального уведомления от боливийских властей. Там указали, что строительство центра продолжается.

Моралес ушел в отставку и уехал из Боливии в Мексику после массовых акций протеста и требований армии.