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Экономика ,  
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Боливия заморозила совместный проект с «Росатомом»

Новые власти страны считают, что финансирование строительства велось незаконно. Под вопросом оказалось и техническое обоснование проекта

Власти Боливии приостановили строительство ядерного центра в городе Эль Альто, которое осуществлялось совместно с «Росатомом». Как сообщил глава энергетического агентства страны Хуан Альфредо Ромеро, дальнейшую судьбу проекта должны определить парламент страны и генеральная прокуратура, сообщает издание El Deber.

По его информации, приостановка строительства связана с претензиями властей к бывшему президенту страны Эво Моралесу. Последний выделил на работы около $351 млн, не согласовав это решение с парламентом. Теперь в генеральной прокуратуре решают, должен ли экс-глава государства нести за это ответственность.

В «Росатоме» РБК сообщили, что официальных заявлений о приостановке строительства не получали. В свою очередь Боливийское агентство по ядерной энергии пообещало провести аудит и выяснить, насколько обоснован проект строительства центра, соответствуют ли прописанные в нем нормы боливийским стандартам.

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Соглашение о строительстве Центра ядерных исследований и технологий «Росатом» подписал с боливийскими властями в сентябре 2017 года. Предполагалось, что центр будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью до 200 кВт, многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом.

До ухода Эво Моралеса, сбежавшего из Боливии за рубеж после массовых акций протеста и требований армии, Москва заключила несколько соглашения с Ла-Пасом. В частности речь шла о совместном развитии литиевой промышленности, разработке газовых месторождений и инфраструктурных проектах.

Авторы: Артем Филипенок, Светлана Бурмистрова
Теги: Боливия, «Росатом»
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