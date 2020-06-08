Полиция задержала ранившего в Москве двух прохожих мужчину

Столичная полиция совместно с бойцами Росвгардии задержала мужчину, ранившего двух пострадавших в результате стрельбы из окна жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В ходе оказания мужчина оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает.

Инцидент произошел 7 июня около 22:00 часов по адресу: Москва, улица Строителей, дом 5, корпус 3. В результате пострадали двое прохожих, сообщили в полиции.

Столичные следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ст. 213 УК России («Хулиганство»), а также по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

По данным агентства ТАСС, одному из раненых пуля попала в ногу. В ГУ МВД при этом отметили, что раненых среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Мотивы стрелявшего пока не называются. Как ранее сообщил источник «РИА Новости», открывший стрельбу мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, у стрелявшего имеются проблемы с психикой.