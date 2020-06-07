Собянин сообщил о росте пассажиропотока на московском транспорте

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве постепенно растет и сейчас составляет 5 млн человек в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим, как постепенно набирает обороты движение людей на транспорте, сейчас это уже больше 5 млн. Но это не 8 млн и не 10 млн», — сказал Собянин. По его словам, в самом минимальном значении за время пандемии коронавируса пассажиропоток составлял чуть более 3 млн человек.

Также мэр отметил, что, несмотря на открытие торговых центров и предприятий сферы бытовых услуг, в городе сохраняются положительные тренды по коронавирусу. «Меньше стало выявляемых пневмоний, меньше вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей», — заявил Собянин.

По данным на 6 июня, с начала эпидемии в Москве зафиксировали 193 061 случай заражения. Более 100 тыс. человек вылечились, скончались 2919 заболевших.