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Пиар-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

Музыкальный продюсер Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал его пиар-директор Вадим Горожанкин.

По его словам, 4 июня сын Алибасова неожиданно для всех увез его на такси. «С тех пор никто не знает, где он вообще и что происходит. До сына мне удалось вчера дозвониться с большим трудом. Он ответил: «Не беспокойся, все нормально», и трубку практически сразу положил», — сообщил Горожанкин.

6 июня у продюсера был день рождения — ему исполнилось 73 года. Многие коллеги и друзья захотели поздравить Алибасова, но его телефон был выключен. Местонахождение его неизвестно.

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Горожанкин отметил, что все это выглядит очень подозрительным, так как продюсеру не свойственно скрываться от общества. «Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения», — пояснил он.

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Горожанкин не исключил, что пропажа Алибасова может быть связана с имущественными вопросами и наследством.

Ранее в мае Mash сообщал, что у Алибасова произошел конфликт с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, из-за квартиры. Однако в беседе с РБК сам продюсер опроверг эту информацию.

Теги: исчезновение, продюсер
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