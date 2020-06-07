Пиар-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

Музыкальный продюсер Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал его пиар-директор Вадим Горожанкин.

По его словам, 4 июня сын Алибасова неожиданно для всех увез его на такси. «С тех пор никто не знает, где он вообще и что происходит. До сына мне удалось вчера дозвониться с большим трудом. Он ответил: «Не беспокойся, все нормально», и трубку практически сразу положил», — сообщил Горожанкин.

6 июня у продюсера был день рождения — ему исполнилось 73 года. Многие коллеги и друзья захотели поздравить Алибасова, но его телефон был выключен. Местонахождение его неизвестно.

Горожанкин отметил, что все это выглядит очень подозрительным, так как продюсеру не свойственно скрываться от общества. «Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения», — пояснил он.