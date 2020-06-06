Нарышкин назвал провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Решение властей Чехии о высылке двух российских дипломатов — это провокация, и она не останется без ответа с российской стороны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — сказал он.

5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязала их покинуть страну. По данным «РИА Новости», это и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства Рыбаков.

По словам чешского премьер-министра Андрея Бабиша, это решение было принято из-за конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали ложные утверждения о том, что Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением рицином. По его словам, один из российских дипломатов отправил чешским спецслужбам ложную информацию об угрозе отравления.