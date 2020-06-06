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Нарышкин назвал провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Решение властей Чехии о высылке двух российских дипломатов — это провокация, и она не останется без ответа с российской стороны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — сказал он.

5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязала их покинуть страну. По данным «РИА Новости», это и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства Рыбаков.

По словам чешского премьер-министра Андрея Бабиша, это решение было принято из-за конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали ложные утверждения о том, что Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением рицином. По его словам, один из российских дипломатов отправил чешским спецслужбам ложную информацию об угрозе отравления.

МИД России фразой «надо отвечать» оценил решение Чехии выслать дипломатов
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Министерство иностранных дел Российской Федерации

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что его ведомство попыталось решить вопрос без скандала, но «подход России» не оставил другого выбора, кроме как объявить двух дипломатов персонами нон-грата.

В конце апреля чешское издание Respekt сообщило, что в республику прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, у которого при себе находился яд рицин. По данным еженедельника, он намеревался отравить двух чешских чиновников, связанных с переносом памятника маршалу Коневу в Праге и сменой названия площади, где располагается российское посольство, на площадь Немцова. Издание Seznam Spravy назвало имя подозреваемого — Андрей Викторович К. Российский МИД назвал эту информацию фейком.

Теги: Чехия, дипломаты, Сергей Нарышкин
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