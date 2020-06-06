В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

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Двух участниц одиночного пикета в поддержку Ильи Азара задержали у здания ГУ МВД по Москве, сообщила РБК одна из задержанных Ольга. О двух задержаниях на Петровке сообщает также «ОВД Инфо».

«Мы находимся в отделении МВД «Тверское», ждем, когда нас закончат оформлять. Я простояла на пикете минут 15–20. Ко мне подошли сотрудники полиции, сказали, что все в порядке, главное, чтобы без звукоусилительной аппаратуры. Потом меня сменила подруга, и сразу же нас обеих задержали», — рассказала она.

Как сообщает «Новая газета», позже девушек отпустили из ОВД.

В пресс-службе главка РБК сообщили, что не владеют информацией о задержании.