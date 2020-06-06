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В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

Фото: corsili / Facebook
Фото: corsili / Facebook

Двух участниц одиночного пикета в поддержку Ильи Азара задержали у здания ГУ МВД по Москве, сообщила РБК одна из задержанных Ольга. О двух задержаниях на Петровке сообщает также «ОВД Инфо».

«Мы находимся в отделении МВД «Тверское», ждем, когда нас закончат оформлять. Я простояла на пикете минут 15–20. Ко мне подошли сотрудники полиции, сказали, что все в порядке, главное, чтобы без звукоусилительной аппаратуры. Потом меня сменила подруга, и сразу же нас обеих задержали», — рассказала она.

Как сообщает «Новая газета», позже девушек отпустили из ОВД.

В пресс-службе главка РБК сообщили, что не владеют информацией о задержании.

Мосгорсуд сократил срок ареста журналисту Илье Азару
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Журналист Илья Азар у Мосгорсуда

Илью Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора сообщества Игоря Худякова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и арестовал его на 15 суток. 5 июня Мосгорсуд сократил срок ареста до десяти суток.

Позднее несколько дней подряд у здания управления проходили акции протеста. Среди задержанных были депутат Мосгордумы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

Теги: МВД, Москва, задержание, пикет, новости РБК
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Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
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