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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, в среднем в Белоруссии ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований. «И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — указала Богдан.

Замминистра отметила, что стране удалось избежать пикообразного роста заболеваемости и на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным. По словам Богдан, в стране следуют стратегии, при которой на COVID-19 тестируют контактные лица зараженных. При этом по числу проводимых тестов на миллион населения Белоруссия не уступает США, Великобритании и Канаде, а среди стран СНГ занимает второе место после России, указала Богдан.

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Согласно данным Минздрава Белоруссии, в стране выявили 26,7 тыс. зараженных коронавирусом, из них 8 тыс. человек выздоровели, 151 умер. За время распространения эпидемии в республике провели 308 тыс. тестов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко последовательно выступал против жестких карантинных мер и остановки работы предприятий для борьбы с коронавирусной инфекцией. 12 мая Лукашенко отмечал, что отсутствие самоизоляции и работа более эффективны в борьбе с болезнью, чем жесткие ограничения.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Белоруссия, коронавирус
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