В Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, в среднем в Белоруссии ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований. «И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — указала Богдан.

Замминистра отметила, что стране удалось избежать пикообразного роста заболеваемости и на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным. По словам Богдан, в стране следуют стратегии, при которой на COVID-19 тестируют контактные лица зараженных. При этом по числу проводимых тестов на миллион населения Белоруссия не уступает США, Великобритании и Канаде, а среди стран СНГ занимает второе место после России, указала Богдан.

Согласно данным Минздрава Белоруссии, в стране выявили 26,7 тыс. зараженных коронавирусом, из них 8 тыс. человек выздоровели, 151 умер. За время распространения эпидемии в республике провели 308 тыс. тестов.