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Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Овощи и фрукты содержат органические яды, количество которых зависит от зрелости и способов обработки продукта, а также варьируется в разных его частях. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Так, картофель с зелеными «бочками» содержит соланин, употребление которого может привести к сильному отравлению, рвоте и галлюцинациям, говорится в сообщении. Поэтому все цветные образования на картофеле стоит срезать, а при необходимости выбросить его.

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Фото: Dusko Jaramaz / PA Images / ТАСС

Также соланин содержится в зеленых недозревших помидорах, поэтому необходимо дождаться их созревания, предупредили в Роскачестве. В недозревших плодах черной бузины есть синильная кислота, поэтому рекомендуется есть только полностью созревшие ягоды, говорится в публикации.

Вызвать отравление могут также старые или перезревшие грибы, поскольку в них могут быть продукты распада белков. В больших количествах вред нанести может употребление редьки и мускатного ореха, указала в организации. Редька содержит ядовитое вещество гликозид, а мускатный орех — психоактивное вещество миристицин, пояснили в Роскачестве.

Кроме того, опасны для здоровья косточки вишни, абрикоса и яблок. В организме человека содержащиеся в косточках плодов вещества образуют цианид, который также считается высокотоксичным, сообщили эксперты организации.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Накануне эксперты Роскачества предупредили об опасности питьевой воды из-под крана. Хотя она соответствует нормативам СанПиН, в воде из-под крана есть высокие дозы аммиака и нитрит-иона, установили специалисты. Также для нее характерна повышенная альфа-активность, указали в организации.

Теги: Роскачество, овощи и фрукты, еда, яд
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