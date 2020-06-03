Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины

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Овощи и фрукты содержат органические яды, количество которых зависит от зрелости и способов обработки продукта, а также варьируется в разных его частях. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Так, картофель с зелеными «бочками» содержит соланин, употребление которого может привести к сильному отравлению, рвоте и галлюцинациям, говорится в сообщении. Поэтому все цветные образования на картофеле стоит срезать, а при необходимости выбросить его.

Также соланин содержится в зеленых недозревших помидорах, поэтому необходимо дождаться их созревания, предупредили в Роскачестве. В недозревших плодах черной бузины есть синильная кислота, поэтому рекомендуется есть только полностью созревшие ягоды, говорится в публикации.

Вызвать отравление могут также старые или перезревшие грибы, поскольку в них могут быть продукты распада белков. В больших количествах вред нанести может употребление редьки и мускатного ореха, указала в организации. Редька содержит ядовитое вещество гликозид, а мускатный орех — психоактивное вещество миристицин, пояснили в Роскачестве.