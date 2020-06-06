Эксперты оценили идею изменить правила медосвидетельствования водителей

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Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов положительно оценил проект Минздрава об изменениях в правилах медицинского освидетельствования для водителей.

В Минздраве предложили принуждать водителей к сдаче анализов на употребление алкоголя только в том случае, если нарколог выявит симптомы, указывающие на наличие соответствующей болезни.

По словам Шкуматова, нигде в мире водителей без участия врача не обязывают сдавать анализ на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. «У всех людей этот показатель разный в зависимости от генетических особенностей, от заболеваний. Посмотрев на эту цифру, вы ничего не поймете. А на основании превышения порогового уровня в 1,2% хотели отказывать в выдаче медицинской справки и, соответственно, права на управление транспортным средством», — сказал он.

Шкуматов добавил, что этот анализ, который хотели сделать обязательным для 60 млн российских водителей, можно делать только на оборудовании одного или двух производителей. «Это оборудование поставлялось в Россию всякими сомнительными фирмами, которые связаны с ассоциациями наркологов», — отметил он. При этом независимые специалисты утверждали, что анализ не является маркером употребления алкоголя, добавил он. Он также отметил, что с этим анализом медицинская справка подорожала бы вдвое, до 7 тыс. руб.