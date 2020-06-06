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Эксперты оценили идею изменить правила медосвидетельствования водителей

Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов положительно оценил проект Минздрава об изменениях в правилах медицинского освидетельствования для водителей.

В Минздраве предложили принуждать водителей к сдаче анализов на употребление алкоголя только в том случае, если нарколог выявит симптомы, указывающие на наличие соответствующей болезни.

По словам Шкуматова, нигде в мире водителей без участия врача не обязывают сдавать анализ на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. «У всех людей этот показатель разный в зависимости от генетических особенностей, от заболеваний. Посмотрев на эту цифру, вы ничего не поймете. А на основании превышения порогового уровня в 1,2% хотели отказывать в выдаче медицинской справки и, соответственно, права на управление транспортным средством», — сказал он.

Шкуматов добавил, что этот анализ, который хотели сделать обязательным для 60 млн российских водителей, можно делать только на оборудовании одного или двух производителей. «Это оборудование поставлялось в Россию всякими сомнительными фирмами, которые связаны с ассоциациями наркологов», — отметил он. При этом независимые специалисты утверждали, что анализ не является маркером употребления алкоголя, добавил он. Он также отметил, что с этим анализом медицинская справка подорожала бы вдвое, до 7 тыс. руб.

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Освидетельствование — это принудительная процедура, которая влечет за собой серьезные юридические последствия. Для ее проведения должны быть основания», — заявил РБК председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По его словам, сейчас сотрудники Госавтоинспекции должны выявить один из признаков опьянения, например, неуверенные движения, красные глаза, нарушение координации движений, запах. Только на этом основании они могут предложить пройти медосвидетельствование на месте либо, в случае отказа, направить водителя в медицинскую организацию.

Если врач до того как подвергнуть человека процедуре [сдачи анализов] скажет, что внешних признаков опьянения нет, то хуже для автомобилистов не будет. Может быть, это наоборот кому-то поможет», — добавил Похмелкин.

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. Согласно документу, при получении или продлении водительских прав всем автомобилистам было бы необходимо сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Приказ должен был вступить в силу в ноябре 2019 года, но этого не произошло из-за критики со стороны президента России Владимира Путина. Глава государства говорил, что введение дополнительных анализов для автомобилистов необходимо прорабатывать поэтапно и «с умом». После заявления Путина дату вступления приказа в силу перенесли на 1 июля 2020 года.

Теги: новости РБК, Минздрав, водители, медицинское освидетельствование
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