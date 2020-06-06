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Пандемия коронавируса ,  
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Число выздоровевших от COVID-19 в Москве превысило 100 тыс.

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 3073 человека, всего с начала эпидемии выздоровели более 100 тыс. заболевших. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба города по борьбе с COVID-19.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431», — сказала Ракова.

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
Общество
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По данным на 5 июня, в Москве зафиксировано 191 069 случаев заражения коронавирусом. Скончались 2864 человека.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице наблюдается положительная динамика по коронавирусу. Мэр указал на уменьшение числа пациентов с пневмонией, количество выявленных больных с COVID-19, а также на сокращение количества смертей. Поэтому на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений, добавил он.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Анастасия Ракова
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