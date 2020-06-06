Ученые назвали препарат против изжоги средством для лечения COVID-19

Прием препарата фамотидина, который используется при изжоге, может влиять на улучшение результатов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила группа ученых, чье исследование опубликовано в журнале Gut.

Во время исследования десять пациентов с коронавирусной инфекцией, принимали фамотидин по 80 мг три раза в сутки. Средний период лечения составлял 11 дней, но варьировался в диапазоне от 5 до 21 дня. Ученые оценивали тяжесть пяти основных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния.

Все десять пациентов отметили, что после начала приема фамотидина их самочувствие улучшилось в течение одних-двух суток.

Однако исследователи подчеркивают, что пока эффективность фамотидина при лечении коронавируса подтвердить невозможно из-за недостаточности имеющихся данных.