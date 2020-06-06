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Трамп продлил эмбарго на поставки иранской нефти

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

«[На рынке] есть достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями или через них», — говорится в сообщении.

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США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го года. Мера была принята в ответ на продолжение Ираном ядерной программы. При этом для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Среди них были Китай, Турция, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Тайвань и Япония.

Исключение ввели на полгода, а в апреле Вашингтон объявил, что разрешения на покупку иранской нефти продлеваться не будут. Согласно позиции Белого дома, санкции направлены на сокращение до нуля нефтяного экспорта Ирана и лишение правящего режима основного источника дохода.

Теги: США, Иран, нефть, эмбарго
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