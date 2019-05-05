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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
Ужесточение санкций США вынуждает власти Ирана к принятию срочных мер в экономике, признали в иранском Министерстве нефти. Обойти ограничения на экспорт нефти Тегеран рассчитывает с помощью серого рынка
Нефтяной танкер в Ормузском проливе (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Для того чтобы обойти санкции США на экспорт иранской нефти, Тегеран будет использовать серый рынок сырья. Об этом заявил замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, передает ИРНА.

Замглавы ведомства подчеркнул, что Иран считает такое решение допустимым. Торговлю в обход традиционных легальных каналов он назвал «не мошенничеством, а ответом на санкции, которые Исламская Республика Иран считает несправедливыми и незаконными». В то же время уточнять, что именно Тегеран понимает под серым рынком, Заманиния не стал.

Замминистра нефти также признал, что из-за санкций США и пересмотра исключений из них Дональдом Трампом Иран столкнулся с необходимостью принятия срочных экономических мер. «Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим», — заявил он.

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Речь идет о Китае, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайване и Японии. Исключение ввели на полгода, то есть до 2 мая 2019 года. При этом Греция, Италия и Тайвань снизили импорт нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018 года.

Однако в конце апреля The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон намерен полностью отменить все поблажки для покупателей иранской нефти. Источники издания оказались достоверны — 22 апреля Белый дом официально объявил, что разрешения на покупку иранской нефти продлеваться не будут. «Решение принято для того, чтобы иранский нефтяной экспорт сократился до нуля и чтобы у правящего в стране режима не осталось основного источника дохода», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Иран, экспорт нефти, санкции США
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