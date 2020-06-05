Глава МЧС доложил Путину о локализации разлива топлива в Норильске

Евгений Зиничев (справа) (Фото: РИА Новости)

В Норильске завершен первый этап ликвидации аварии с разливом дизельного топлива, его утечка локализована. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе видеосовещания. Трансляцию ведет РБК.

«Событие само, чрезвычайная ситуация, локализована 1 июня. Были установлены боны. Поэтому развития она не получает», — сказал Зиничев.

Главной задачей ликвидаторов ЧС Зиничев назвал сбор нефтепродуктов. Министр отметил, что место разлива топлива является заболоченным и труднодоступным. Туда планируется завезти герметические емкости, которые расставят по руслу реки для сбора нефтепродуктов и дальнейшей утилизации, добавил он.

Владимир Потанин, президент «Норникеля», которому принадлежит ТЭЦ-3, где произошла авария, сообщил, что устранение всех последствий обойдется по меньшей мере в 10 млрд руб. В эту сумму, по словам Потанина, не входят штрафы, которые заплатит компания.