Прокуратура проверит нелегальный слив нефтепродуктов в почву на Ямале
На Ямале произошел нелегальный слив более 7 куб. м нефтепродуктов из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» в почву. Об этом сообщила прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
Площадь загрязнения почвы составила более 0,6 га. «Жертв и пострадавших не имеется. Электроснабжение города не нарушено», — добавили в надзорном органе.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности.
Подстанция «Муравленковская» находится в городе Муравленко на производственной территории «РСК Ямала».