Прокуратура проверит нелегальный слив нефтепродуктов в почву на Ямале

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На Ямале произошел нелегальный слив более 7 куб. м нефтепродуктов из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» в почву. Об этом сообщила прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Площадь загрязнения почвы составила более 0,6 га. «Жертв и пострадавших не имеется. Электроснабжение города не нарушено», — добавили в надзорном органе.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности.

Подстанция «Муравленковская» находится в городе Муравленко на производственной территории «РСК Ямала».