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Прокуратура проверит нелегальный слив нефтепродуктов в почву на Ямале

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На Ямале произошел нелегальный слив более 7 куб. м нефтепродуктов из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» в почву. Об этом сообщила прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Площадь загрязнения почвы составила более 0,6 га. «Жертв и пострадавших не имеется. Электроснабжение города не нарушено», — добавили в надзорном органе.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности.

Подстанция «Муравленковская» находится в городе Муравленко на производственной территории «РСК Ямала».

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Ранее, 29 мая, в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3, в результате которой около 21 тыс. т дизельного топлива попало в грунт и в реки Далдыкан, Амбарная, а также их притоки.

В связи с происшествием СК России завел четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность») из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России («Порча земли»), ст. 246 УК России («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и ст. 250 УК России («Загрязнение вод»). Министр природных ресурсов и экологии Елена Панова заявила, что на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет.

Теги: ЯНАО, нефтепродукты, слив, почва, загрязнение
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