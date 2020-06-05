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Поправки в Конституцию ,  
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Путин отметил важность закрепления нормы о защите животных в Конституции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Закрепление в Конституции России нормы об ответственном отношении к животным в обществе востребовано обществом, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время встречи с экологами и зоозащитниками, стенограмма видеоконференции размещена на сайте Кремля.

Во время этой видеоконференции член Общественной палаты Сергей Бурлаков поблагодарил президента за то, что его включили в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию, где он смог предложить внести изменения в Основной закон об ответственном отношении к животным. «Сколько я получаю отзывов по теме поправок, говорит о том, что это необходимо, это нужно и своевременно», — отметил Бурлаков.

Путин, отвечая Бурлакову, поблагодарил его за работу в сфере защиты животных и согласился, что эта поправка очень важна. «Чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», — сказал Путин.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Речь идет о поправке к ч. 1 ст. 114 Конституции России, согласно которой правительство должно «формировать в обществе ответственное отношение к животным».

На видеоконференции глава государства также назвал потребительский подход к природе и образ жизни по принципу «после нас хоть потоп» тупиковыми и крайне опасными. Подводя итог совещанию, Путин заключил, что проблемы окружающей среды и экологии всегда были важны для общества, а также отметил, что поддерживает предложения по дальнейшей проработке законодательства о гуманном обращении с животными.

После аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, в результате которой около 21 тыс. т дизельного топлива попало в грунт и в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки, Путин поручил изменить природоохранное законодательство, чтобы избежать повторения таких техногенных катастроф.

Теги: Конституция, Владимир Путин, животные, поправка
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