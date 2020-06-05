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Пандемия коронавируса ,  
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Путин пообещал помочь приюту для кошек в Тольятти

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин пообещал оказать адресную материальную помощь в условиях пандемии коронавируса приюту для бездомных кошек в Тольятти.

«Я сейчас не буду называть конкретных цифр, но точно поможем, плечо подставим и поддержим», — сказал Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками, посвященной Дню эколога, которую транслировал канал «Россия 24».

Руководитель приюта Наталья Боброва сообщила президенту, что приют живет на пожертвования, которые сократились во время пандемии.

«Мы столкнулись с проблемой пандемии. Если люди раньше жертвовали по 100–500 руб., то сейчас <...> у этих людей самих стоит вопрос, где взять деньги на существование», — сказала Боброва.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приюты для животных столкнулись с нехваткой средств и волонтеров, рассказывали РБК сотрудники муниципальных приютов «Дубровая роща» и «Красная сосна».

В столице ограничения на передвижение волонтеров приютов для животных сняли 26 мая.

Теги: Владимир Путин, Экология, Тольятти
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