Путин пообещал помочь приюту для кошек в Тольятти

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин пообещал оказать адресную материальную помощь в условиях пандемии коронавируса приюту для бездомных кошек в Тольятти.

«Я сейчас не буду называть конкретных цифр, но точно поможем, плечо подставим и поддержим», — сказал Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками, посвященной Дню эколога, которую транслировал канал «Россия 24».

Руководитель приюта Наталья Боброва сообщила президенту, что приют живет на пожертвования, которые сократились во время пандемии.

«Мы столкнулись с проблемой пандемии. Если люди раньше жертвовали по 100–500 руб., то сейчас <...> у этих людей самих стоит вопрос, где взять деньги на существование», — сказала Боброва.