В бундестаге допустили введение Германией штрафных пошлин на газ из США

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Германия допускает введение штрафных пошлин на газ из США, если Вашингтон не перестанет оказывать давление на российский проект «Северный поток-2». Об этом говорится в письменном ответе главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста на запрос «РИА Новости».

Эрнст подчеркнул, что действия США в отношении проекта стоит рассматривать как посягательство на суверенитет Германии и всего ЕС, а не как дружеский акт.

«Если это, наконец, не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — добавил он.

Ранее Восточный комитет германской экономики (OAOEV) заявил, что новые санкции США против «Северного потока-2» представляют угрозу для экономической и правовой безопасности Евросоюза, так как под них попадут десятки европейских компаний. Также глава комитета Оливер Хермес предупредил, что американские санкции в отношении проекта внесут раскол в трансатлантические отношения.