МЧС назвало возможную причину взрыва в жилом доме в Москве

Фото: МЧС России

Причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехническая работа, которой занимался погибший. Об этом заявил начальник столичного ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Видео с пресс-подхода предоставила РБК пресс-служба «Мосгаза».

«Со слов очевидцев, он [погибший] занимался изготовлением пиротехнических изделий», — отметил он. На вопрос журналиста, что могло привести к таким разрушениям, он предположил, что пиротехника, которой занимался погибший.

Он добавил, что точная причина пожара будет установлена позднее.

Генеральный директор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев отметил, что дом является газифицированным и в квартире, где произошел взрыв, есть газовые приборы. После осмотра места происшествия установили, что все газовые приборы целы и проводки в зону огня не попали.