МЧС назвало возможную причину взрыва в жилом доме в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
Жена Кокшенова опровергла сообщения о его смерти из-за коронавируса Общество, 16:52 Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города Финансы, 16:52 Как снять видео и попасть в тренды соцсетей РБК Стиль и Huawei, 16:49 Фарммаркетинг будущего: как изменится продвижение препаратов после COVID Pro, 16:47 Верховный суд признал «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией Общество, 16:43 Как различаются меры разных стран против коронавируса. Карта Общество, 16:41 Панкратов-Черный прокомментировал смерть актера Кокшенова Общество, 16:41 Как изучение криптовалют позволяет зарабатывать. Дневник трейдера #24 Крипто, 16:39 Прокуратура начала проверку после сообщений о забастовке в Delivery Club Бизнес, 16:36 Путин описал тупиковую и опасную для экологии логику Общество, 16:34 В Германии заявили об угрозе санкций США для десятков компаний из ЕС Политика, 16:33 Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать Крипто, 16:30 Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Политика, 16:29 В ФХР объяснили назначение Ларионова главным тренером молодежной сборной Спорт, 16:26
Общество ,  
0 

МЧС назвало возможную причину взрыва в жилом доме в Москве

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехническая работа, которой занимался погибший. Об этом заявил начальник столичного ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Видео с пресс-подхода предоставила РБК пресс-служба «Мосгаза».

«Со слов очевидцев, он [погибший] занимался изготовлением пиротехнических изделий», — отметил он. На вопрос журналиста, что могло привести к таким разрушениям, он предположил, что пиротехника, которой занимался погибший.

Он добавил, что точная причина пожара будет установлена позднее.

Появилось видео с места взрыва в жилом доме на юге Москвы
Общество

Генеральный директор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев отметил, что дом является газифицированным и в квартире, где произошел взрыв, есть газовые приборы. После осмотра места происшествия установили, что все газовые приборы целы и проводки в зону огня не попали.

«Произошедшее к пользованию бытовым газом не имеет отношения», — заключил он. Желтов подтвердил его слова.

Информация о взрыве и пожаре в доме по адресу ул. Дорожная, дом 7, корпус 3 поступила в экстренные службы в 12:25 5 июня. Возгорание ликвидировали в течение получаса. Из горящей квартиры на четвертом этаже спасли одного человека, еще семь человек эвакуировали из квартир на этажах выше. Также спасатели обнаружили тело одного мужчины.

По данному факту СК России начал проводить доследственную проверку.

Теги: Москва, «Мосгаз», дом, взрыв, причина, новости РБК
Материалы по теме
Появилось видео с места взрыва в жилом доме на юге Москвы
Общество
СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Москве
Общество
При взрыве в жилом доме в Москве погиб человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter