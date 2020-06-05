При взрыве бытового газа в жилом доме в Москве погиб человек

В МЧС сообщили, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме, еще одного пожарные спасли

Фото: Vanya Bocharov / VK

В девятиэтажном жилом доме на юге Москвы произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Источник ТАСС также сообщил, что один человек погиб.

В главном управлении МЧС по Москве РБК сообщили, что причиной гибели человека стал пожар в одной из квартир дома, расположенного по адресу: ул. Дорожная, д. 7, к. 3. Судя по данным сервиса Google Maps, по этому адресу расположен девятиэтажный жилой дом. Общая площадь пожара составила около 30 кв. м, причина возгорания выясняется, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.