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При взрыве бытового газа в жилом доме в Москве погиб человек

В МЧС сообщили, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме, еще одного пожарные спасли
Фото: Vanya Bocharov / VK
Фото: Vanya Bocharov / VK

В девятиэтажном жилом доме на юге Москвы произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Источник ТАСС также сообщил, что один человек погиб.

В главном управлении МЧС по Москве РБК сообщили, что причиной гибели человека стал пожар в одной из квартир дома, расположенного по адресу: ул. Дорожная, д. 7, к. 3. Судя по данным сервиса Google Maps, по этому адресу расположен девятиэтажный жилой дом. Общая площадь пожара составила около 30 кв. м, причина возгорания выясняется, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 12:45 загорание было локализовано, и в 12:54 открытое горение было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации загорания один человек был спасен и передан медикам для оказания помощи. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, один человек погиб», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК РФ по Москве.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: пожар, Москва, МЧС
РБК
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