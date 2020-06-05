СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку после взрыва и пожара на ул. Дорожная в Москве.

«По предварительным данным, 5 июня 2020 года в жилом доме произошел хлопок, в результате которого произошло возгорание. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

В пресс-службе отметили, что в данный момент следователи располагают информацией об одном погибшем, а точные данные о количестве пострадавших уточняются. Сотрудники ведомства в данный момент находятся на месте трагедии.

Унесшие жизнь одного человека взрыв и возгорание произошли в девятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу ул. Дорожная, 7, корп. 3. В МЧС сообщили, что возгорание возникло на площади 30 кв. м. Одного человека удалось спасти — он доставлен в одну из больниц.