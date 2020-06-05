МЧС предупредило о сильном дожде и граде в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области 5 июня ожидаются сильный дождь и град, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«Период с 13:00 до 22:00 часов 5 июня в Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13–18 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС напомнило, что во время грозы не следует прятаться под высокими деревьями и купаться в открытых водоемах, а при нахождении в машине следует закрыть окна.

В конце мая в Московской области прошли сильные дожди. В результате оказались подтоплены 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Наиболее сильно пострадали Красногорск и Истра, где уровень воды поднимался до 20–30 см.