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Синоптики пообещали жителям столичного региона дожди и грозы

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве и столичной области в ближайшую неделю возможны грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в регион приходят воздушные массы с юга, из-за чего температура воздуха растет с каждым днем. Макарова отметила, что для такого периода характерны кратковременные дожди и местами грозы.

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Специалист уточнила, что погода в Москве и области соответствует температурным нормам месяца. По прогнозу синоптиков, теплая погода сохранится в среду и четверг, опустившись до +17–20 градусов.

В пятницу в столичный регион вернется северно-западный ветер, температура понизится днем до +15–17 градусов в Москве и +14–19 градусов по области. То же самое ожидается в выходные. Грозы в выходные дни маловероятны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во время всех майских праздников ожидаются грозы. Он также уточнил, что в Москву поступает очень теплый воздух с юга.

Теги: погода, новости РБК, Москва, Московская область, Гидрометцентр
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