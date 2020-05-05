Синоптики пообещали жителям столичного региона дожди и грозы

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В Москве и столичной области в ближайшую неделю возможны грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в регион приходят воздушные массы с юга, из-за чего температура воздуха растет с каждым днем. Макарова отметила, что для такого периода характерны кратковременные дожди и местами грозы.

Специалист уточнила, что погода в Москве и области соответствует температурным нормам месяца. По прогнозу синоптиков, теплая погода сохранится в среду и четверг, опустившись до +17–20 градусов.

В пятницу в столичный регион вернется северно-западный ветер, температура понизится днем до +15–17 градусов в Москве и +14–19 градусов по области. То же самое ожидается в выходные. Грозы в выходные дни маловероятны.